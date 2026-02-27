В Совбезе России объяснили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном

Совбез России обвинил Британию в эскалации между Пакистаном и Афганистаном

Эскалация между Пакистаном и Афганистаном является результатом колониальной политики Англии. Об этом заявили в Совете безопасности (СБ) России.

«Данный виток напряженности стал следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ», — говорится в комментарии аппарата Совбеза РФ.

Там добавили, что сегодня англичане «пытаются создавать новые разделительные линии в мире», поэтому «имперским амбициям Лондона» нужно «положить конец».

27 февраля телеканал Ariana News сообщил, что Вооруженные силы Афганистана атаковали ядерный объект в Пакистане. В свою очередь Пакистан нанес удар по району Бармал (провинция Пактика) в Афганистане. Три мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы.

27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались об «открытой войне» Пакистана с Афганистаном.