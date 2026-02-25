Размер шрифта
Финский политик раскритиковал заявление Зеленского о территориях

Политик Мема: слова Зеленского о территориях свидетельствуют о провале НАТО
Mindaugas Kulbis/AP

Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о территориях свидетельствуют о катастрофическом провале НАТО. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X.

Политик обратил внимание, что Зеленский говорил о недостатке людей для возвращения утраченных территорий под контроль Киева. Вместе с этим глава государства просил Запад нарастить поставки оружия и увеличить финансирование.

«Стратегия провала продолжается, дипломатия презирается как инструмент слабых, и Россия продолжает добиваться своих целей. Это катастрофический провал для всего НАТО», — написал Мема.

Он добавил, что в текущей ситуации Североатлантический альянс должен осознать, что стратегическое поражение России на Украине не представляется возможным. По мнению политика, верящие в победу Киева европейские лидеры утратили связь с реальностью.

23 февраля Зеленский признал, что сейчас Украина не может вернуть утраченные территории. В то же время он назвал «вопросом времени» установление контроля над этими землями.

Ранее на Украине спрогнозировали новый Майдан при одном условии.

 
