Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Афганистан заявил об ударах по пакистанским военным объектам

ВВС Афганистана нанесли новые удары по военным базам Пакистана
Reuters

Вооруженные силы Афганистана поразили пакистанские военные базы. Об этом сообщило афганское Минобороны в соцсети X.

Уточняется, что цели ударов достигнуты.

«Сегодня около 11:00 (09:30 мск) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде, по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Пакистан нанес авиаудары по объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у границ начались столкновения военных Пакистана и Афганистана.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!