Афганистан заявил об ударах по пакистанским военным объектам

Вооруженные силы Афганистана поразили пакистанские военные базы. Об этом сообщило афганское Минобороны в соцсети X.

Уточняется, что цели ударов достигнуты.

«Сегодня около 11:00 (09:30 мск) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде, по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Пакистан нанес авиаудары по объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у границ начались столкновения военных Пакистана и Афганистана.