Переговоры США и Украины в Женеве при участии спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева показали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас в отношении Москвы. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, Каллас хотела дать понять, что проводить эти переговоры бессмысленно. Вместо диалога Запад должен поддерживать Украину деньгами и оружием. Однако план главы евродипломатии провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, «доказав ущербность ее требований», указал Меркурис.

США заинтересованы в решении конфликта на Украине, поэтому американский лидер Дональд Трамп будет активно давить на президента Владимира Зеленского, не считаясь с мнением Евросоюза, предположил эксперт.

До этого СМИ сообщили, что Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время ее полномочий. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

