Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Первая леди США будет председательствовать Совбезе ООН

Мелания Трамп выступит председателем заседания Совбеза ООН 2 марта
Reuters

Первая леди США Мелания Трамп выступит председателем заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 2 марта. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие будет посвящено следующей теме: «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Жена действующего президента США Дональда Трампа намерена в своей речи обозначить роль образования в воспитании терпимости в людях.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что это первый случай в истории, когда супруга американского президента будет председательствовать на заседании Совбеза. По его словам, кресло председателя занимает посол или высокопоставленный член правительства страны-представителя.

По данным Reuters, в ООН считают, что появление первой леди в кресле председателя подтверждает серьезное отношение Вашингтона к Совету Безопасности и обсуждаемой на заседании теме.

12 февраля пресс-служба Белого дома заявила, что жена американского лидера помогла в воссоединении детей с семьями в России и на Украине. В заявлении уточнялось, что Мелания Трамп уже в третий раз приняла участие в данном процессе.

Ранее Трамп выразил уверенность, что его супруга войдет в историю.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!