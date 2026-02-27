Размер шрифта
Европейская страна отказалась повышать расходы на оборону

Премьер Бабиш: Чехия не собирается повышать расходы на оборону до 3.5% ВВП
Radovan Stoklasa/Reuters

Чехия не намерена повышать расходы на оборону, несмотря на рост целевых показателей среди других стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Denik.cz.

Отвечая на вопрос о том, движется ли правительство к базовой цели о повышении расходов на оборону до 3.5% от ВВП он сообщил, что «безусловно, нет».

«Наш приоритет – здоровье наших граждан, чтобы они жили долго», — сказал Бабиш.

До этого постпред США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенным Штатам нужны сильные, а не зависимые от Вашингтона союзники в Европе. Так он прокомментировал отказ Чехии увеличивать расходы страны на оборону более чем на 2 процента от ВВП. Постпред в НАТО отметил, что США «играют ведущую роль» в сфере оборонных расходов. Он также заверил, что Вашингтон не намерен сокращать свое присутствие в Европе.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее Чехия отказалась продавать свои самолеты Украине.

 
