Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил обострение ядерной риторики перед переговорами по Украине обидами на того, что не получается добиться проигрыша РФ, передает ТАСС.

«Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла», — сказал глава МИД РФ.

24 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В СВР объяснили это тем, что Великобритания и Франция осознают, что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры затягиваются.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Кроме того, по данным агентства, следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля.

Ранее Россия заявила о готовности ответить на передачу Украине ядерного оружия из Британии и Франции.