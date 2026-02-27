Грэм сравнил «смену режима» в Иране с падением Берлинской стены

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана могут привести к смене власти в этой стране, что будет сравнимо с падением Берлинской стены, но уже в 21 веке. Об этом написал американский сенатор Линдси Грэм в статье для Fox News.

«Я твердо убежден, что история следит за каждым нашим шагом. Если мы доведем дело до конца, отправив помощь протестующим, рискующим жизнью, нас ждет момент, подобный Берлинской стене XXI века», — написал Грэм.

По его словам, «решимость Рональда Рейгана противостоять коммунизму принесла плоды всему миру, когда Советский Союз рухнул под собственной тяжестью».

Грэм указал, что «дипломатические переговоры всегда стоит вести в разумных пределах», но выразил надежду на «смену режима» в Иране.

«Это случится одним из двух способов: либо нынешний режим изменит свои методы — что я считаю маловероятным, — либо иранский народ возьмет власть в свои руки после падения режима», — считает политик.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана. По данным Axios, Трамп отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи США в регионе и рассматривает возможность начала военной кампании против Тегерана.

Ранее Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором».