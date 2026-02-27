Россия получит право наносить удары по Франции и Великобритании, если эти страны передадут Украине ядерное оружие. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

По словам обозревателей, появление у Киева даже одной ядерной боеголовки спровоцировало бы «качественный скачок в характере конфликта». В итоге это противостояние переросло бы в прямую войну между ядерными державами.

«Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного королевства», — отмечается в статье.

Авторы публикации предупредили, что при таком развитии событий Европа окажется в «точке невозврата». Более того, в прямой конфликт между ядерными державами окажутся вовлечены и Соединенные Штаты.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В заявлении уточнялось, что Лондон и Париж хотят сделать так, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат его разработки самими украинцами.

Ранее в МИД России назвали причину обострения ядерной риторики.