Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Во Франции потребовали заблокировать десятки сайтов российских СМИ

Французский регулятор ARCOM потребовал заблокировать сайты 35 российских СМИ
Shutterstock

Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, которые находятся под европейскими санкциями. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Arcom недавно предписал интернет-провайдерам, операторам систем разрешения доменных имен (DNS) и поисковым системам заблокировать и удалить из выдачи 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», — сказано в сообщении.

Также медиарегулятор потребовал от поисковых систем удалить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, через которые можно получить доступ к телеканалам и радиостанциям РФ под санкциями.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не смогло принять новые рестрикции перед 24 февраля.

В этот же день ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских историков.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!