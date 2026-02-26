Во Франции потребовали заблокировать десятки сайтов российских СМИ

Французский медиарегулятор (ARCOM) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам 35 российских СМИ, которые находятся под европейскими санкциями. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Arcom недавно предписал интернет-провайдерам, операторам систем разрешения доменных имен (DNS) и поисковым системам заблокировать и удалить из выдачи 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», — сказано в сообщении.

Также медиарегулятор потребовал от поисковых систем удалить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, через которые можно получить доступ к телеканалам и радиостанциям РФ под санкциями.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не смогло принять новые рестрикции перед 24 февраля.

В этот же день ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских историков.