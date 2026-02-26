Размер шрифта
Спикер парламента Грузии упрекнул в клевете председателя Верховной рады

parliament.ge

Украина ответила на «дружбу» Грузии «нападками и клеветой». Об этом в соцсети X написал председатель парламента Грузии Шалву Папуашвили в ответ на заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который упрекнул грузинского парламентария в «морализаторстве».

«Ответ на дружбу в виде нападок и клеветы нельзя считать проявлением ни достоинства, ни благодарности. Дружба взаимна, и в этой дружбе Грузия проявила себя честно», — отметил он.

Папуашвили подчеркнул, что «слова следует обдумывать, прежде чем их произносить». Спикер написал, что по этой же причине президент Украины Владимир Зеленский «должен был» подумать об этом, прежде чем высылать посла из Грузии, обвинять грузинские власти «в пытках [Михаила] Саакашвили», объявлять премьер-министра Грузии и членов правительства «персонами нон-гранта» и так далее.

Папуашвили подчеркнул, что «поддержка украинскими делегациями враждебных резолюций и решений против грузинского народа на различных форумах» также «требовала тщательного рассмотрения».

26 февраля Стефанчук прокомментировал слова Папуашвили о том, что Зеленский «неблагодарный человек». Спикер Рады заявил, что, упрекая Украину в неблагодарности, «морализаторы» «на самом деле прикрывают утрату собственного достоинства и демонстрируют низменную покорность».

До этого глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Тбилиси не вводит санкции против России, поскольку они могут нанести ущерб Грузии.

Ранее премьер Грузии назвал задачи главы секции интересов республики в России.

 
