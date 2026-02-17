Премьер Грузии назвал задачи главы секции интересов республики в России

Новый глава секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России Александр Цуладзе сконцентрируется на торгово-экономических вопросах. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Александр Цуладзе — опытный человек, был министром образования, поэтому мы приняли соответствующее решение о его назначении. <...> У нас нет дипломатических отношений, есть торгово-экономические. Вот по этой данности будет работать секция интересов в Российской Федерации», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «коммуникаций по вопросу дипломатических отношений с Россией и восстановления железнодорожного сообщения не было».

12 февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия изучает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией. По его словам, работа «над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе» ведется.

В том числе рассматривается возможность восстановления сообщения через территорию Абхазии. Запуск этого маршрута позволит решить «большую задачу» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», отметил он.

Позднее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры с Москвой о восстановлении железнодорожного сообщения, пока Россия не признает территориальную целостность республики.

