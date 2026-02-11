Размер шрифта
В России усовершенствуют жилищные программы для семей с детьми

Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить предложения по улучшению жилищных программ для семей с детьми. Утвержденный перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Правительству... подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ, Банком России и акционерным обществом «ДОМ.РФ» и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей», — говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Отмечается, что в перечень должны войти предложения по улучшению жилищных условий семей с детьми до семи лет, предложения по возможности перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей, по развитию льготной аренды для семей с детьми, не имеющих собственного жилья и предложения по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

До этого сообщалось, что президент России поручил создать рабочую для популяризации традиционных ценностей в стране. В частности, в документе идет речь о создании в стране семейно ориентированной среды.

Ранее в Госдуме предложили связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей.
 
