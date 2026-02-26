Размер шрифта
Путин и Лукашенко встретились в Москве

Путин и Лукашенко встретились в Москве в рамках заседания ВГС
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщил близкий к офису белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Встретились», — говорится под постом с фотографией двух лидеров.

Лукашенко прибыл в Россию накануне. В пресс-службе президента отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

Ранее в Кремле обвинили недружественные страны в нападках на Белоруссию.

 
