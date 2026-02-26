Размер шрифта
В Кремле обвинили недружественные страны в нападках на Белоруссию

Песков: недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко часто об этом говорил. По словам Пескова, белорусские власти принимают необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, равно как и эти меры принимаются в рамках Союзного государства.

Песков добавил, что 26 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на полях Высшего государственного Совета Союзного государства, где смогут обсудить любые вопросы, которые посчитают нужным.

Лукашенко прибыл в Россию накануне. В пресс-службе президента отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Ранее Зеленский заявил, что Лукашенко «извинился» за СВО.

 
