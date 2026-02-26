Песков назвал главную цель встречи России и Украины на высшем уровне

Песков: встреча на высшем уровне РФ и Украины должна финализировать всю работу

Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать работу, которая была проведена переговорными группами двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент было бы «самой большой ошибкой» пытаться определить стадию переговоров по урегулированию конфликта на Украине или делать какие-либо прогнозы.

До этого Песков заявил, что с учетом заявлений, которые были сделаны в последнее время президентом Украины Владимиром Зеленским, организация его встречи с лидером России Владимиром Путиным маловероятна. Песков добавил, что любым разговорам глав государств должна предшествовать серьезная, скрупулезная работа на экспертном уровне.

Пресс-секретарь добавил, что на данный момент украинские власти прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска вариантов «раскассирования» европейских денег.

