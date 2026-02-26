Действия Киева по трубопроводу «Дружба» являются саботажем. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима», — подчеркнул представитель Кремля.

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение Украине кредита в €90 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в Евросоюзе за последние годы, пишет Politico. Брюссель рассматривает политические и юридические способы урегулирования, включая возможность лишить Будапешт права голоса. Тем временем Орбан в открытом письме призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе», остановленный Украиной, и обвинил Киев в попытках втянуть Венгрию в конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отказал ЕС в просьбе ускорить ремонт «Дружбы».