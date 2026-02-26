Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева

Захарова: убийство детей и стариков стало для киевского режима обычным делом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Убийства гражданских лиц, детей и стариков стало обыденным делом для «киевского режима». Это повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в Москве, пишет РИА Новости.

«Для киевского режима убийства детей, гражданских лиц, женщин, стариков стало абсолютно обыденным», — сказала она в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По ее словам, за последние несколько лет было собрано немало доказательств со случаями расправы Киева над мирными гражданами. Захарова обратила внимание, что чем хуже обстоят дела Украины на фронте, тем более массовыми становятся удары по российскому гражданскому населению.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает удары Киева по мирным городам. По его словам, российские военные делают все для минимизации рисков.

26 февраля зенитчики российской группировки войск «Восток» пресекли атаку ВСУ на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области. Вражеские авибомбы удалось идентифицировать и уничтожить на подлете к целям.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!