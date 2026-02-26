Зенитчики «Востока» сбили авиабомбы ВСУ на подлете к гражданским объектам

Бойцы противовоздушной обороны российской группировки войск «Восток» пресекли атаку ВСУ на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиабомб и маршруты полетов разведывательных беспилотников. Благодаря многоканальным радиолокационным станциям удалось идентифицировать цели и уничтожить их до подхода к рубежам сброса боеприпасов, уточнили в МО. Противник в ходе этой атаки потерял несколько дронов и управляемых авиабомб.

До этого ВС РФ не дали украинской армии повторить операцию «Паутина» на территории России. По данным SHOT, противник пытался осуществить массированную атаку беспилотниками, похожую на ту, что была зафиксирована в прошлом году, когда удар пришелся сразу по нескольким военным аэродромам внутри России. Фуру, перевозящую дроны, заметили на границе Черниговской и Сумской областей. Российские военные ударили по ней из ракетной системы залпового огня «Торнадо-С», уничтожив автомобиль вместе с грузом и личным составом ВСУ.

Ранее на видео попал удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.