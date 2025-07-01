В Кремле прокомментировали атаку Storm Shadow по Донецку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва решительно осуждает удары Киева по мирным городам.

Таким образом Песков прокомментировал удары ВСУ с помощью ракет Storm Shadow по Донецку и атаку дронов по Луганску.

«Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам, решительно осуждаем (подобные атаки. — «Газета.Ru»). Военные делают все для минимизации рисков», — пояснил Песков.

До этого в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

Представитель СК РФ уточнил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты и осколки, которые направят на экспертизу.

Отмечается, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Telegram-канал «РИА ДНР» сообщал, что украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.