Лавров обвинил европейских лидеров в безразличии к своим народам

Лидеры европейских стран, рассуждая о размещении военных контингентов на Украине, не заботятся о своих народах, а играют в идеологизированные схемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах и о своих странах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы» , — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. При этом в МИД России неоднократно заявляли, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее СМИ узнали, что коалиция желающих не отправит войска на Украину без согласия России.