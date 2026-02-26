Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Лавров обвинил европейских лидеров в безразличии к своим народам

Лавров: лидеры ЕС вместо заботы о гражданах играют в идеологизированные схемы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры европейских стран, рассуждая о размещении военных контингентов на Украине, не заботятся о своих народах, а играют в идеологизированные схемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах и о своих странах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы» , — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. При этом в МИД России неоднократно заявляли, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее СМИ узнали, что коалиция желающих не отправит войска на Украину без согласия России.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!