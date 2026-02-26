Ядерная доктрина России позволяет жестко ответить Франции и Великобритании, которые планируют передать Украине ядерное оружие. Об этом пишет издание Strategic Culture (SC).

«Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий», — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что возможность появления на Украине оружия массового поражения воспринимается Россией как красная линия. В статье указали, что в ядерную доктрину России внесены правки, которые позволяют Москве отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия таких государств с третьими странами, выступающими в качестве посредников.

«Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства», — отметили журналисты.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании и Франции по ядерному вооружению Украины.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить эту информацию с Вашингтоном.

Ранее Песков указал на «безумие» евролидеров, желающих дать ВСУ ядерное оружие.