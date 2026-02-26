Песков прокомментировал ситуацию с американским катером у берегов Кубы

Песков об инциденте вокруг Кубы: пограничники сделали то, что должны были

Кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать в ситуации, когда американский катер открыл по ним стрельбу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация вокруг Кубы накаляется, главное — гуманитарная составляющая. Гуманитарные вопросы граждан Кубы должны решиться, и никто не должен чинить препятствий», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в ситуации с безопасностью вокруг острова важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали провокационных действий.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также информировало, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинским военным.

Позднее МВД Кубы сообщило, что все задержанные на катере в территориальных водах Кубы являются проживающими в Соединенных Штатах кубинцами.

Ранее Захарова назвала агрессивной провокацией инцидент с катером США у берегов Кубы.