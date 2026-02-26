Размер шрифта
Политика

Иран и США обсуждают вопрос снятия санкций

МИД Ирана: Тегеран в Женеве обсуждает с Вашингтоном снятие санкций
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран во время переговоров в Женеве выступает за отмену санкций США и признание права на мирное использование ядерной энергии. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Тема переговоров, как мы неоднократно говорили, сосредоточена на ядерной проблеме. Наша позиция как по снятию санкций, так и по праву Ирана на мирное использование ядерной энергии была очень четко изложена», — сказал он.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.

 
