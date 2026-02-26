Размер шрифта
Глава ЕП признала, что Европа продолжает финансировать СВО

Председатель ЕП Метсола признала, что Европа финансирует СВО, покупая нефть и газ
Global Look Press

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью Sky News признала, что Европа продолжает финансировать спецоперацию, покупая нефть и газ у России, назвав ситуацию «неприемлемой».

Она посетовала, что Евросоюз делает недостаточно, чтобы остановить так называемый теневой флот России. По ее словам, нужно «сделать больше в отношении теневого флота, больше судов нужно конфисковать». При этом Метсола признала, что этот вопрос внутри ЕС не решен. Евросоюзу нужно «работать еще лучше», считает политик.

«Для нас любая возможность для России продолжать войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могут непреднамеренно или открыто поступать из Европейского Союза, является неприемлемой», – сказала Метсола.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом для шести государств ЕС решил отменить дополнительные проверки происхождения газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отказ от российских газа и нефти обречет Европу на дорогие источники энергии. По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Ранее на Западе призвали разговаривать с Россией, а не «канонизировать» Зеленского.

 
