Хиллари и Билл Клинтоны дадут показания по делу Эпштейна

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон 26 февраля даст показания комитету по надзору палаты представителей США по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает NBC.

На следующий день, 27 февраля, перед американскими конгрессменами предстанет супруг экс-госсекретаря, бывший президент США Билл Клинтон.

Интерес к семье Клинтонов и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов по его делу. Среди ранее необнародованных материалов — многочисленные фото Билла Клинтона, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты).

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эпштейн пытался встретиться с Путиным.