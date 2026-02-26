Профессор Миршаймер: РФ может ответить на провокации Запада по ядерному оружию

Россия может принять ответные меры, если страны Запада продолжат оказывать давление на нее через провокации о возможной передаче Украине ядерного оружия. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я полагаю, что терпение русских на исходе. Если не перестать оказывать давление, то рано или поздно русские применят ответные меры», — сказал эксперт.

Миршаймер отметил, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ясно дал понять Западу, что Москва не замедлит действовать в том случае, если Украина получит ядерное оружие.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее в МИД назвали манипуляцией планы Запада оснастить Украину ядерным оружием.