Россия может принять ответные меры, если страны Запада продолжат оказывать давление на нее через провокации о возможной передаче Украине ядерного оружия. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я полагаю, что терпение русских на исходе. Если не перестать оказывать давление, то рано или поздно русские применят ответные меры», — сказал эксперт.
Миршаймер отметил, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ясно дал понять Западу, что Москва не замедлит действовать в том случае, если Украина получит ядерное оружие.
24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.
В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.
Ранее в МИД назвали манипуляцией планы Запада оснастить Украину ядерным оружием.