L'AntiDiplomatico: Путин выступил в ФСБ на фоне растущей напряженности

Выступление российского президента Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий властей Украины. Об этом сообщает итальянское издание L.

В статье отмечается, что заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в остановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Издание подчеркивает, что из-за таких действий украинских властей вырисовывается картина гибридной войны, в которой инструментом конфликта Киев пытается сделать терроризм.

24 февраля Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что Федеральной службе безопасности следует проявлять особенную концентрацию и собранность в нынешней международной обстановке.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес.