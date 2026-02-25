Размер шрифта
Депутат Рады спрогнозировал новый Майдан на Украине при одном условии

Камельчук: украинцы устроят Майдан, если сочтут условия мира несправедливыми
IMAGO/Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Граждане Украины организуют массовые протесты, если сочтут «несправедливыми» условия мирного соглашения с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, пишет «Страна.ua».

«Народ, если вдруг кто-то попытался бы предложить что-то в стиле [условий экс-президента Украины Виктора] Януковича в 2013–2014 годах, выйдет на Майдан даже во время военного положения. И есть кому выйти, поверьте мне», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что митинги состоятся, даже если на них будут присутствовать одни женщины.

По словам депутата, позиция делегации Киева на переговорах по урегулированию конфликта с Москвой «подкреплена настроениями народа». Он добавил, что глава государства Владимир Зеленский пытается донести эту мысль до российской стороны и западных партнеров.

Зеленский после состоявшихся в Женеве переговоров в формате Россия — США — Украина сообщил, что Москва и Вашингтон требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса. 24 февраля он назвал подобные требования «чушью собачьей», хотя до этого заявлял о готовности обсуждать реализацию этого плана, если российские войска согласятся отступить на сопоставимое расстояние.

Ранее украинского лидера обвинили в попытках сорвать переговоры.

 
