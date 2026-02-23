Размер шрифта
Зеленский посчитал «вопросом времени» возвращение территорий

Зеленский: Украина вернет территории в будущем, сегодня сделать это невозможно
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет территории и «это только вопрос времени», однако сейчас сделать это невозможно. Его слова приводит «Би-би-си».

По его словам, в текущих условиях попытка отвоевать территории означала бы потерю миллионов людей, и это слишком высокая цена.

«Мы это сделаем. Это абсолютно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей – миллионы людей – потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», – сказал Зеленский.

Кроме того, он посетовал, что Запад не дает Киеву достаточного количества оружия, в том числе систем ПВО.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной.
 
