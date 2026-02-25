В Британии назвали условие для участия ЕС в переговорах по Украине

Евросоюз мог бы пойти на снятие санкций с России для участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, но вряд ли согласится на это. Об этом пишет британский портал UnHerd.

В течение нескольких месяцев европейские лидеры сетовали на то, что их исключили из переговоров о будущем Украины между РФ и США, настаивая на том, что конфликт, развязанный в Европе, не может быть урегулирован без их участия. Однако, отказываясь от переговоров с Москвой, они фактически исключили себя из мирного процесса, отмечается в материале.

Если Европа хочет, чтобы к ней относились серьезно и чтобы она играла свою роль, очевидным шагом должно стать возобновление прямого контакта с Москвой, считает UnHerd. С конца прошлого года, отмечается в публикации, появились признаки того, что Россия «стала более охотно» участвовать в переговорах, хотя, конечно, «стремится к миру на своих собственных условиях». К этим признакам, по мнению авторов, относятся переговоры при посредничестве США в Абу-Даби и Женеве, а также заявления президента РФ Владимира Путина о том, что проект текста соглашения между США и Украиной «может быть использован в качестве основы для будущих соглашений».

Портал подчеркивает, что если европейские государства хотят играть полезную роль в мирном процессе, то мер по укреплению доверия в военной сфере недостаточно. Им придется выдвинуть конкретные предложения, защищающие интересы Украины и дающие России основания для компромисса, пишут авторы статьи.

«Наибольшим препятствием остается требование Москвы о выводе войск из контролируемых ею частей Донбасса. Здесь ЕС обладает значительным рычагом давления: предложением приостановить санкции и возобновить закупки российских энергоносителей. Именно такие торгуемые условия делают переговоры возможными. К сожалению, ЕС, по всей видимости, вряд ли когда-либо сделает такое предложение», — говорится в статье.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу представителей Украины и США.