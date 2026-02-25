Размер шрифта
Глава МИД Венгрии заявил, что в ЕС нет места для Украины

Сийярто: Украине нет места в ЕС, она подрывает энергобезопасность Венгрии
Bernadett Szabo/Reuters

Украине нет места в Евросоюзе, так как она угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в национальном парламенте по вопросу о ситуации с перекрытием Украиной нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

«В Европейском союзе нет места стране, которая угрожает безопасности энергоснабжения государств — членов ЕС по политическим мотивам..., — сказал он.

По его словам, в данный момент нет никаких технических препятствий для возобновления транзита нефти Украиной по этому трубопроводу.

Принятые Будапештом и Братиславой контрмеры будут оставаться в силе до тех пор, пока Киев не откроет «Дружбу», добавил министр.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи украинской стороне в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС не готовы назвать дату принятия Украины.

 
