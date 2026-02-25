Мишустин заявил, что развитию России мешают извне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме заявил, что Россия развивается, несмотря на попытки помешать этому процессу извне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам», — пояснил Мишустин.

Он уточнил, что в РФ наблюдается дисбаланс в торговле и в экономическом развитии.

В начале февраля Мишустин говорил, что российская экономика находится в устойчивом положении. Правительство страны исполняет и продолжит исполнять все обязательства.

По его словам, Кабмин будет вести работу над формированием отчетливого прогноза о том, как сформировать в стране экономический рост.

До этого Банк России заявил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). В 2025 году инфляция оказалась самой низкой за последние годы благодаря жесткой ДКП и временным дезинфляционным факторам, отметили в регуляторе.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4-5%.