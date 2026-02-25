Из канцелярии польского президента украли крупную сумму денег

Из канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого украли около $140 тысяч. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

«В канцелярии президента произошла кража денег из кредитной кассы взаимопомощи. Речь идет о сумме около 500 тысяч злотых (около $140 тысяч или более 10 млн рублей. — прим. «Газеты. Ru»)», — говорится в публикации.

Установлено, что сотрудник президентской канцелярии выписывал фиктивные кредиты на имена сотрудников, в то время как «деньги фактически шли в его собственный карман».

Расследование было начато после того, как одна из потерпевших, на которую был взят фиктивный кредит, попросила объяснить, почему ее зарплата в данном месяце ниже, чем обычно. При этом не уточняется, имела ли место афера во времена президентства экс-главы страны Анджея Дуды или относится к периоду президентства Кароля Навроцкого.

21 февраля РИА Новости со ссылкой на польское правительство сообщало, что Польша по итогам 2025 года потратила на поддержку украинских беженцев 7,93 млрд злотых (более $2,21 млрд или около 170 млрд рублей).

Бюджетные средства были направлены на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинцев в Польше. Наибольшая часть расходов пришлась на социальные и семейные пособия, а также на оказание медицинской помощи беженцам.

Ранее российский сенатор заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских беженцев.