Трамп рассказал о напряженной работе по урегулированию украинского кризиса

Трамп сообщил, что напряженно работает над содействием урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Его слова передает ТАСС.

Глава государства высказался о переговорном процессе, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием «О положении страны».

«Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прекратить <...> войну», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, если бы он в 2020 году одержал победу на президентских выборах, вооруженный конфликт между Москвой и Киевом не начался бы.

17 и 18 февраля в Швейцарии прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Встречи состоялись в Женеве, делегацию Москвы на них возглавлял помощник российского лидера Владимир Мединский. Он рассказал, что консультации были «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщил специальный посланник хозяина Белого дома Стивен Уиткофф, Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию. Участники встречи достигли существенного прогресса, отметил американский чиновник.

Ранее пресс-секретарю Путина задали вопрос о сроках проведения четвертого раунда переговоров.