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В США Трампа назвали величайшим президентом в XXI веке

Кандидат в президенты США Рамасвами: Трамп был величайшим президентом в XXI веке

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Charles Krupa/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является величайшим президентом XXI века. Об этом кандидат на пост главы государства написал на своей странице в соцсети X.

«Дональд Трамп был величайшим президентом 21-го века, и я не собираюсь критиковать его», — заявил Рамасвами.

По словам кандидата, американские избиратели, в частности, в штате Айова, «глубоко обеспокоены» тем, что эта «система» больше не позволит Дональду Трампу приблизиться к Белому дому.

Рамасвами отметил, что «выступал против преследований Трампа и защищал его на каждом шагу».

До этого Трамп заявил, что Байден умеет только жульничать на выборах.

Ранее Трамп предупредил о близости третьей мировой войны.

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