Зеленский ответил на критику Залужного

Зеленский о критике Залужного: очень некрасиво сейчас это говорить
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимым обсуждать подробности внутренних разногласий, которые озвучил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный. Об этом глава государства сообщил в интервью AFP, опубликованном на YouTube-канале агентства.

Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, — тоже очень нехорошо. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии... Она сегодня воюет. И он не будет, скажем, хорошо выглядеть, если будет так говорить об этом и продолжать. Ну, сказал и сказал», — ответил Зеленский.

18 февраля вышло интервью Залужного в Associated Press (AP), которое разлетелось на цитаты. В частности, он высказался о причинах провала контрнаступления украинской армии в 2023 году. Залужный объяснил неудачу ВСУ тем, что президент Украины Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, в результате чего бойцы оказались рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

Ранее Медведев объявил о начале схватки Залужного и Зеленского.
 
