США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН

Соединенные Штаты Америки не поддержали заявление Украины, в котором Российская Федерация обвиняется в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте заявления утверждалось, что Москва якобы развязала «неспровоцированную агрессивную войну против Украины». А созыв Россией заседания Совета Безопасности ООН, посвященного перспективам развития организации, был оценен как «оскорбление Устава» ООН.

Текст заявления был обнародован непосредственно перед началом заседания. К данной инициативе присоединились свыше 40 государств, включая страны Европейского союза, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию, а также ряд стран Восточной Европы.

Делегация Соединенных Штатов Америки не числится в списке стран, поддержавших заявление с осуждением России.

15 октября постпред Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что усилия западных государств, направленные на изоляцию России на международной арене, не принесли ожидаемых результатов. По его словам, «россияне блестяще владеют настроениями в ООН».

Ранее в ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине.