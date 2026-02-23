Размер шрифта
«Цирк уродов»: Захарова прокомментировала скандал вокруг экс-принца Британии Эндрю

Захарова: в Британии наблюдается цирк уродов
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Скандал, произошедший вокруг брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в связи с файлами Эпштейна, показал настоящий «цирк уродов» в элите страны. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи», — сказала она.

Дипломат отметила, что складывается ощущение перехода мира на новый уровень развития, в то же время «какие-то точки на карте, какие-то сообщества людей остались в этой прежней ментальности».

Ситуация с экс-принцем Эндрю и его связью с американским финансистом Джеффри Эпштейном показывает, что мировое сообщество, которое «заявляло о приверженности правам человека и готовности разбираться с малейшими нарушениями права международного», само покрывало «страшные преступления своей правящей верхушки».

До этого Захарова прокомментировала файлы Эпштейна, заявив, что они обнажили «чудовищную нечисть», которая выдумывала мифы о России.

Представитель МИД РФ добавила, что на Западе постоянно говорили России: «А вы виноваты в этом, а вот вы не такие». По словам дипломата, файлы Эпштейна показали, что внутри западного общества «гнездились личинки настоящих преступников-вурдалаков», которые совершали все виды чудовищных преступлений, правонарушений.

Ранее Кирилл Дмитриев опубликовал ИИ-видео с экс-принцом Эндрю на фоне скандала с файлами Эпштейна.
 
