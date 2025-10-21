Мишустин рассказал, как правительство планирует бороться с серыми схемами в бизнесе

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве обозначены направления борьбы с серыми схемами в бизнесе, использующимися для ухода от оплаты налога при ввозе товаров в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ежегодно мобильными группами таможни выявляются значительные объемы, по которым присутствуют признаки ухода от налога на добавленную стоимость (НДС). Оплата при этом производится либо наличными, либо через цифровые валюты, последующая реализация — через тех, кто использует упрощенку и, соответственно, не платит косвенные налоги», — заявил премьер на стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса.

Мишустин также подчеркнул, что ключевая задача правительства заключается в том, чтобы выработать условия, при которых существование серых схем станет невозможным для бизнеса. Он уточнил, что в этих целях власти занимаются «сближением» таможенных систем управления рисками в странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Также разрабатываются общие для стран ЕАЭС правила контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, глава кабмина заявил о необходимости закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений. Речь о случаях, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.

Еще одно направление — борьба с нелегальным кредитованием, которое способствует перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону.

Ранее Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости.