Рябков заявил, что Запад использует СМИ как оружие в информационной войне

Россия не готова публично обсуждать детали мирного плана США по Украине, поскольку дипломатические усилия «требуют тишины». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Они [дипломатические усилия] могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий», — сказал он.

При этом, как отметил Рябков, такой позиции придерживаются далеко не все страны. Он сообщил, что некоторые страны Запада используют СМИ не просто как «сливные бочки», а как оружие в информационной войне.

26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Представитель Кремля заявил, что, когда переговоры ведутся по закрытым каналам связи, утечек информации практически не бывает, если только какая-то сторона специально их не допустит. При этом он отметил, что обычно ни одна из сторон не заинтересована «сливать» данные разговора, поскольку с таким партнером больше не захотят сотрудничать. Ушаков подчеркнул, что это будет бездоверительный разговор «и он обречен».

Ранее Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных разговоров по Украине.