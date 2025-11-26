На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков заявил, что Запад использует СМИ как оружие в информационной войне

Рябков: дипломатические усилия по Украине требуют тишины
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Россия не готова публично обсуждать детали мирного плана США по Украине, поскольку дипломатические усилия «требуют тишины». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Они [дипломатические усилия] могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий», — сказал он.

При этом, как отметил Рябков, такой позиции придерживаются далеко не все страны. Он сообщил, что некоторые страны Запада используют СМИ не просто как «сливные бочки», а как оружие в информационной войне.

26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Представитель Кремля заявил, что, когда переговоры ведутся по закрытым каналам связи, утечек информации практически не бывает, если только какая-то сторона специально их не допустит. При этом он отметил, что обычно ни одна из сторон не заинтересована «сливать» данные разговора, поскольку с таким партнером больше не захотят сотрудничать. Ушаков подчеркнул, что это будет бездоверительный разговор «и он обречен».

Ранее Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных разговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами