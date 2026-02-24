Размер шрифта
Politico предсказало беспорядки на Украине из-за соглашения с Россией

Politico: споры о сдаче земель могут привести к беспорядкам на Украине
IMAGO/Kyrylo Chubotin/Global Look Press

После заключения мирного соглашения с Россией, включающего территориальные уступки, на Украине могут начаться беспорядки. Таким прогнозом поделилось издание Politico.

«Нетрудно себе представить, что споры о сдаче земель очень скоро выйдут из-под контроля и выльются в беспорядки, а то и что похуже», — говорится в публикации.

Другой проблемой, как указали авторы материала, стал дефицит живой силы в украинской армии. При этом все больше украинцев не хотят идти на фронт и рисковать своей жизнью. Кроме того, растет недоверие жителей страны к западным политикам, сообщили журналисты.

«Нежелание служить подпитывается усугубляющимся впечатлением, что Запад готов вести опосредованную войну до последнего украинца», — пишет издание со ссылкой на украинских оппозиционных политиков.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить украинские войска из Донбасса в рамках урегулирования конфликта с Россией. Он назвал это «чушью собачьей».

Также Зеленский заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса якобы «расколет украинское общество» и не остановит конфликт.

Ранее Путин заявил, что интерес России к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю».

 
