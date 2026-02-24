Политик Филиппо обратился к Макрону из-за планов по отправке военных на Украину

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился в социальной сети X к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за планов Парижа по отправке военных на Украину.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: «Макрон, мы не будем умирать за Украину», — написал политик.

По его словам, французский лидер намерен усилить милитаризацию Европы, чтобы с помощью конфликта заморозить выборы президента Франции в 2027 году.

24 февраля Филиппо также заявил, что поддержка Макроном 20-го пакета антироссийских санкций и выделения Украине кредита на €90 млрд показывает, что президент действует против интересов своего народа.

В январе Макрон на закрытой встрече с лидерами политических партий сообщил им о намерении разместить французские войска на Украине после завершения конфликта с Россией. Глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано после встречи заявила, что Париж мог бы направить на Украину шесть тысяч солдат.

Ранее Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине.