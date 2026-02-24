Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Французский политик обратился с требованием к Макрону из-за Украины

Политик Филиппо обратился к Макрону из-за планов по отправке военных на Украину
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился в социальной сети X к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за планов Парижа по отправке военных на Украину.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: «Макрон, мы не будем умирать за Украину», — написал политик.

По его словам, французский лидер намерен усилить милитаризацию Европы, чтобы с помощью конфликта заморозить выборы президента Франции в 2027 году.

24 февраля Филиппо также заявил, что поддержка Макроном 20-го пакета антироссийских санкций и выделения Украине кредита на €90 млрд показывает, что президент действует против интересов своего народа.

В январе Макрон на закрытой встрече с лидерами политических партий сообщил им о намерении разместить французские войска на Украине после завершения конфликта с Россией. Глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано после встречи заявила, что Париж мог бы направить на Украину шесть тысяч солдат.

Ранее Макрон допустил появление «тысяч французских солдат» на Украине.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!