Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин встретился с главой МИД Вьетнама

Путин провел встречу с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Иностранный министр прибыл в Москву в качестве спецпосланника недавно переизбранного генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии республики То Лама, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава государства заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно, между ними растет товарооборот.

«Содержательный, открытый диалог у нас идет по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной», — сказал лидер РФ.

Также Путин поздравил дипломата с традиционным вьетнамским праздником, с Новым годом по лунному календарю. По его словам, в российской столице очень рады встречать главу вьетнамского МИД.

Кроме того, президент передал поздравления, самые добрые и наилучшие пожелания То Ламу, руководству республики и вьетнамскому народу.

До этого Россия и Вьетнам согласовали шаги по созданию железнодорожного сообщения между двумя странами через территории Китая и Монголии.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!