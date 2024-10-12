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Джонсон ответил на обвинения в срыве переговоров по миру на Украине

Джонсон заявил, что не ездил в Киев, чтобы сорвать мирную сделку

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах под названием Unleashed рассказал о своей первой поездке в Киев после начала российской спецоперации в 2022 году и ответил на обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры. Слова Джонсона приводит РБК.

Джонсон ответил, что удивился тому, что его считают виновным в срыве переговоров. По его словам, такая оценка распространена в Германии и других странах.

По его словам, украинские власти не собирались соглашаться на российские условия. Он отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский договорился о мирной сделке на тех условиях, он бы не просидел в президентском кресле более пяти минут.

«Российские предложения по сути предполагали унижение Украины, превращение независимой страны вновь в вассала России», — написал Джонсон в своей книге.

Он добавил, что приехал в Киев только, чтобы заверить Зеленского в своей поддержке. Экс-премьер отметил, что его функция не состояла в том, чтобы предотвратить сделку или «потопить прекрасный мирный план» президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Джонсон весной 2022 года отговорил Киев подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать». Джонсон отмечал, что он очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта с Россией в 2022 году. Такой результат переговоров, по мнению политика, был бы не выгоден Западу. До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Борис Джонсон надавил на Владимира Зеленского, чтобы тот отказался от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям. Путин позднее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с РФ.

Ранее Шольц назвал ерундой сообщения о ходе переговоров РФ и Украины в 2022 году.

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