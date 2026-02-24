Новая Зеландия анонсировала финансовую помощь Украине и санкции против России

Новая Зеландия предоставит Украине помощь в размере $8 млн, а также введет новый пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Эти средства помогут удовлетворить неотложные потребности в результате зимних нападений России на украинское гражданское население и энергетическую инфраструктуру», — заявил министр.

$5 млн будут направлены в качестве гуманитарной помощи международным партнерам, которые оказывают поддержку украинцам. Оставшиеся $3 млн передадут в фонд помощи восстановления, реконструкции и реформ Украины.

По его словам, новые санкционные меры должны сократить доходы России от продажи нефти.

Также рестрикции были введены против Белоруссии, Ирана, Северной Кореи и ряда платежных систем, злонамеренных киберпреступников и тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс России.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может вернуться к варианту с использованием российских активов, если еврочиновникам не удастся решить вопрос с блокированием Венгрией 20 пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд Украине.

