В Польше ответили на данное Украине обещание об ускоренном вступлении в ЕС

Вице-спикер сейма Згожельский: Польше невыгодно вступление Украины в ЕС
Global Look Press

Вступление Украины в ЕС невыгодно Польше. Об этом заявил вице-спикер сейма республики Петр Згожельский в эфире YouTube-канала Zero.

«Не в польских интересах простое вступление Украины в Европейский союз», — отметил политик в ответ на данное спикером сейма Польши Влодимежем Чажастым обещание о помощи Варшавы в ускоренном членстве Украины в ЕС.

По словам Згожельского, Польша в первую очередь должна думать о своей экономике и сельском хозяйстве. Кроме того, для того, чтобы вступить в ЕС, Украина должна искоренить коррупцию, отметил он. Также, как указал вице-спикер, не решена проблема геноцида на Волыни.

Чажастый на встрече со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком 23 февраля в Киеве заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в ЕС и получении средств из фондов объединения.

Также Чажастый заявил, что Польша намерена стать хабом по восстановлению Украины, используя свой нынешний статус ключевого логистического центра для поставок вооружений Киеву.

Ранее в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан.

 
