Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон единолично несет ответственность за гибель русских и украинцев в военном конфликте. Об этом написал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.

Риттер ответил на пост Джонсона в соцсети X, в котором бывший премьер-министр Великобритании призвал конфисковать российский «теневой флот» и дать Украине оружие «для уничтожения всех российских заводов по производству беспилотников». Также Джонсон подчеркнул, что Запад «плетет интриги и медлит», хотя может закончить конфликт в 2026 году, если перестанет «ходить вокруг да около».

Риттер в ответ напомнил Джонсону о том, что именно он ответственен за продолжение конфликта между Россией и Украиной после апреля 2022 года.

«Ты – тучный алкоголик и трусливый воинственный безумец. Ты единолично несешь ответственность за гибель многих украинцев и русских, которые были бы сегодня живы, если ты просто позволил миру воцариться в апреле 2022 года. И теперь ты жаждешь еще больше крови, подобно больному вампиру, которым ты и являешься», – написал он.

Также американский финансовый и политический аналитик Кэтлин Тайсон ответила Джонсону, что экс-премьер, заставив Киев отказаться от мирного соглашения с Россией в 2022 году, «лично несет ответственность за гибель 1,4 миллиона украинцев».

В 2024 году Борис Джонсон в своих мемуарах удивился тому, что его считают виновным в срыве мирных переговоров в 2022 году. Он написал, что украинские власти не собирались соглашаться на российские условия, которые якобы «предполагали унижение Украины» и превращение ее «в вассала России».

В февральской статье для Wall Street Journal Джонсон заявил, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, отправив европейские войска в один из «безопасных» районов Украины. Также он написал, что Европа должна утвердить свою состоятельность не разговорами, а помощью Украине в конфликте с Россией.

Затем в интервью «Би-би-си» Джонсон снова заявил о том, что Лондон и его союзники должны отправить небоевые войска на Украину.

