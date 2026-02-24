В офисе Зеленского раскрыли детали переговоров с Россией

Появление в российской делегации представителей спецслужб неожиданно упростило диалог на переговорах о мирном урегулировании. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью «Би-би-си».

По его оценкам, одним из главных изменений в переговорном процессе стало изменение российской делегации. Появление военных и сотрудников спецслужб неожиданно упростило диалог, указал он. Кислица вспомнил, что еще во времена работы в ООН российские дипломаты считались самыми сложными оппонентами.

Он заметил, что «военные лучше понимают, что происходит на поле боя». Они могут спорить, но не уходят в идеологические и исторические споры, сказал замглавы офиса Зеленского.

Кислица также уточнил, что часть переговорной группы, занимающаяся военной частью, достигла согласия в 90% вопросов. Нерешенными остались вопросы территорий, линии разграничения и контроля над Запорожской АЭС, подчеркнул политик.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее Буданов анонсировал время для «окончательных решений» по конфликту на Украине.