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В Грузии обвинили посла ФРГ в «политической педофилии»

Аналитик Картвелишвили указал на критику посла Германии в адрес властей Грузии
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РИА Новости

Член грузинского оппозиционного движения «Сила народа», аналитик Давид Картвелишвили раскритиковал беседу посла Германии в Грузии Петера Фишера со школьниками на тему «Объединенные разнообразием» о Евросоюзе. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как рассказал Фишер, он провел встречу с грузинскими школьниками, в ходе которой объяснил им, что «никто не отказывается от своих культурных традиций в ЕС».

Он также заявил, что «дети любят эти идеалы», поэтому «сумасшедшая антиевропейская пропаганда не воздействует на них».

«Могу назвать это только «политической педофилией» и целенаправленной провокацией на болезненную для грузин тему», — прокомментировал его заявление Картвелишвили.

Председатель парламентского комитета по культуре Георгий Габуния накануне заявила, что европейским послам, поддерживающим радикальную оппозицию в Грузии, следует уйти в отставку.

Она подчеркнула, что экс-посол США в Грузии Робин Данниган приняла верное решение, покинув свой пост.

Ранее Грузия назначила нового посла в США.

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